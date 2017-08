Einreiseverbot: USA kündigt Beschränkungen an vier Länder an

Das Dokument zur Begrenzung der Visa-Ausstellung an Bürger von vier Ländern ist demnach dem Außenministerium zur Prüfung vorgelegt worden. Es gehe um die Entscheidung der Administration des Präsidenten, einschränkende Maßnahmen gegenüber Kambodscha, Eritrea, Guinea und Sierra Leone zu verhängen, weil sie sich weigern, mit dem amerikanischen Ministerium für innere Sicherheit im Bereich der Deportation zusammenzuarbeiten.

„Der Außenminister führt Gespräche mit den Vertretern dieser Länder. Wir wollen, dass sie sich fügen und ihre Bürger zurücknehmen können“, erklärte der Beamte des Ministeriums für innere Sicherheit.

© AP Photo/ Eric Gay Trump findet Ersatz für Green Card Lottery

Laut der Quelle waren aus den USA 167.350 illegale Einwanderer ausgewiesen worden, seitdem Donald Trump sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten angetreten hat. Der Hauptteil von ihnen – 93.000 Menschen — stammte aus Mexico. Dabei habe die Zahl der Deportationen im Finanzjahr 2016 etwa 240 Menschen betragen.

Die USA hatten ab dem 23. August in Russland die Ausstellung von Nicht-Immigrationsvisa gestoppt. Die amerikanische Botschaft in Moskau führte die Entscheidung auf den von Russland geforderten Personalabbau zurück. Ab dem 1. September soll die Ausstellung von Visa wiederaufgenommen werden, allerdings nur in Moskau.