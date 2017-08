Unter Dauer-Beschuss: Wie russische Jets vor 25 Jahren Diplomaten aus Kabul retteten

Drei Militärtransportflugzeuge des Typs Il-76 waren, wie das Blatt berichtet, aus dem russischen Gebiet Nowgorod abgeflogen und machten einen Zwischenstopp auf dem militärischen Flugplatz Kokaidy in Usbekistan. Dort nahmen sie je zwölf Fallschirmjäger an Bord und flogen am 28. August 1992 weiter nach Kabul.

© Sputnik/ W.Kiselew Kabul-Flughafen

„Als ich im Sinkflug über Kabul war, nahmen die Taliban den Flugplatz bereits unter Beschuss“, so Kopyrkin. Kaum setzte seine Maschine auf der Landebahn auf, wurde die Verladerampe sofort geöffnet, um einen Kamaz-Lkw mit den Habseligkeiten der russischen Diplomaten aufzunehmen.

Als die Diplomaten schon an Bord waren, kamen rund ein Dutzend Inder angefahren und wollten auch mitfliegen.

„Unter ihnen gab es auch Frauen, sie weinten. Diese Unglückseligen dort zurückzulassen, kam nicht in Frage: Der Flugplatz stand ja schon unter starkem Beschuss, Raketengeschosse wurden von den Bergen aus abgefeuert. Ich zeigte den Indern mit der Hand – willkommen an Bord!“, erzählt Kopyrkin.

Unterdessen hob das erste Flugzeug bereits ab. Kopyrkin wollte als Zweiter starten, seine Maschine rollte zur Startbahn. Da wurde die dritte Il-76 von einem Projektil getroffen. Aus dem beschädigten Behälter floss Treibstoff und fing sofort Feuer. Rauchschwaden stiegen zum Himmel.

„In solch kritischen Sekunden scheint es, dass nicht du selbst Entscheidungen triffst, sondern deine innere Stimme. Ich sagte: Wir stoppen den Start. Dann funkte ich dem bereits gestarteten Geschwader-Kommandeur Jewgeni Selenow, dass ich zurückkehre, um die Besatzung des brennenden Flugzeugs zu holen. Er stimmte zu“, berichtet Kopyrkin.

© AFP 2017/ HO Mauerbau 1961: Gefährliche Konfrontation statt Friedensvertrag

© Sputnik/ Prawow zerstörte Botschaft von Russland in Kabul (Archivbild)

Zu jenem Zeitpunkt verließen alle bereits die in Flammen stehende Maschine und eilten mit einem Bus zurück zum Flughafengebäude. Raketengeschosse schlugen schon greifbar nah ein. Deshalb beschloss Kopyrkin, ebenfalls direkt ans Gebäude zu rollen. An Bord stiegen die Crewmitglieder der dritten Maschine. Deren Passagiere zogen jedoch vor, im Keller des Gebäudes zu bleiben. Mit ihnen blieben auch die Fallschirmjäger vom dritten Flugzeug, um sie zu beschützen.

Als Kopyrkins Maschine endlich startete, sah er, wie Gummifetzen von den beschädigten Flugzeugreifen herumflogen. Das überbelastete Flugzeug hob buchstäblich von den letzten Metern der Startbahn ab.

Es stand nicht fest, ob mit den beschädigten Rädern eine glimpfliche Landung im usbekischen Kokaidy gelingt. Dort wartete General Alexej Odinzew, der den Einsatz koordinierte:

„Der General sagte, dass ich zunächst möglichst tief über die Landebahn fliegen soll. Er und Selenow sahen sich vom Boden aus das Fahrwerk meiner Maschine an und sagten, dass es noch Gummi an den Felgen gibt. Ich beschloss, auf dem Beton zu landen. Wir landeten mit brennenden Gummi-Resten.“

Direkt an der Startbahn wurde dann laut Kopyrkin Essen serviert, alle tranken auf den Erfolg, die Frauen weinten: „Als Trinkspruch sagte ich: ‚Ruhm den russischen Stahlarbeitern!‘ Ich steckte alles in diese Worte – meinen Stolz auf unser Land, auf unsere militärische Lufttransport-Flotte und auf meine geliebte Il-76. Sie hat ja uns alle gerettet – so eine verlässliche Maschine!“

Auch diejenigen, die in Kabul vorübergehend zurückblieben, hatten Glück: Es gelang Russland, sich mit dem Milizführer afghanischer Usbeken, Abdul Raschid Dostum, zu verständigen, und dieser schickte am nächsten Tag drei An-26-Flugzeuge aus Masar-i-Scharif nach Kabul, um alle Russen zu evakuieren. Was Kopyrkin betrifft, wurde er später für seinen Kabul-Einsatz als Held Russlands ausgezeichnet.