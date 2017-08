Lindner ruft zu neuem Rechtsstatus für Flüchtlinge auf

© AFP 2017/ Susann Prautsch / dpa / AFP Seehofer: Es ist fast unmöglich Flüchtlinge aus Deutschland abzuschieben

Unter anderem soll Berlin den Bürgerkriegsflüchtlingen „schneller humanitären Schutz gewähren“. Dabei sollen diese aber auch zurückgeschickt werden, wenn sich die Lage in den Heimatländern beruhigt habe.

Außerdem soll es für die Flüchtlingsaufnahme eine Obergrenze gemäß der Auslastung der „Kapazitäten“ Deutschlands geben.

as die neuen Arbeitskräfte betrifft, sollten die Deutschen, so Lindner, in „Abhängigkeit von Sprachkenntnis, Qualifikation und so weiter“ entscheiden, wer kommen könne.