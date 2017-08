„Army 2017”: Russlands Verteidigungsamt schließt milliardenschwere Verträge

„Es geht um 23 Verträge und drei zusätzliche Abkommen mit 17 Betrieben des einheimischen Rüstungs-Industrie-Komplexes im Gesamtwert von 170 Milliarden Rubel“, so Borissow am Donnerstag.

Ihm zufolge wird das Ministerium im Rahmen dieser Verträge 600 Einheiten neuer und mehr als 200 modernisierter Technik erhalten.

So würden zwei Raketensysteme vom Typ Iskander-M in die Bewaffnung der russischen Luftwaffe aufgenommen. Sowohl für Waffen als auch Militär- und Spezialtechnik sei eine Reparatur oder Modernisierung vorgesehen. Dabei betonte er, dass fast alle vertraglich bedingten Waffen in Syrien geprüft worden seien.

„Praktisch alle neuen Modelle wurden in Syrien getestet, um zu sehen, wie sich die Waffen und Militärtechnik in der Realität verhalten“, sagte Borissow und präzisierte dabei, dass es sich um mehr als 600 Waffenmuster handeln soll.