Lawrow rechtfertigt russische Kontakte zu Taliban

© AFP 2017/ Noorullah Shirzada Im Westen nichts Neues: USA werfen Russland erneut Waffenlieferung an Taliban vor

Für die russischen Kontakte zu den Taliban gebe es zwei Gründe, sagte Lawrow am Donnerstag. „Erstens, um praktische Fragen zu lösen, von denen die Sicherheit unserer Bürger und Einrichtungen in Afghanistan abhängt. Zweitens, um die Taliban zu einem Dialog mit der (afghanischen) Regierung zu bewegen – auf der Grundlage der vom UN-Sicherheitsrat bestimmten Kriterien.“

Das Weltgremium in New York habe den Taliban nämlich erlaubt, an den Verhandlungen teilzunehmen, sobald diese drei Auflagen erfüllt hätten, erinnerte Lawrow. So sollten sich die Taliban von den Terroristen distanzieren, ihren bewaffneten Kampf beenden und die afghanische Verfassung respektieren.

„Entsprechend diesen Kriterien unterhalten wir Kontakte zu den Taliban, um sie zur Erfüllung dieser Forderungen des UN-Sicherheitsrats zu veranlassen“, äußerte Lawrow. „Die neue US-Strategie, wenn ich sie richtig verstehe, erlaubt Kontakte zu den Taliban, ohne dass diese irgendwelche Auflagen erfüllt haben“, so der russische Spitzendiplomat. Dies liege nicht im gemeinsamen Interesse und entspreche nicht der koordinierten Linie des UN-Sicherheitsrats.