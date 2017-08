Kroatien ohne Kroaten: Was EU-Beitritt mit sich brachte

Man habe sein Land einfach übers Ohr gehauen, meint der Politiker.

„Man hat uns versichert, dass wir auf dem europäischen Tisch auf Augenhöhe mitentscheiden würden. Als wir dann letztendlich beigetreten sind, stellte sich heraus, dass von uns gar nichts abhängt, und dass die EU selbst Entscheidungen trifft, die wir dann in Übereinstimmung mit Brüssels Richtlinien umsetzen müssen“, so Pernar.

Er bemängelt auch den kläglichen Zustand der Agrarindustrie: „Unsere Landwirtschaft ist nach dem EU-Beitritt und der Abschaffung der Einfuhrzölle tot.“

Zudem seien die kroatische Bevölkerung sowie die Zahl der Beschäftigten geschrumpft: „Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung haben in den letzten zwei Jahren 186.000 Menschen Kroatien verlassen. Daraus ergibt sich, dass nur negative Trends zu beobachten sind: Die Steuern sind gestiegen, Lebensmittel und Strom sind teurer geworden.“ Ein weiteres Problem sei auch, dass Immobilien mit einer neuen Steuer belegt werden sollen.

Die kroatische Opposition hat mehrmals darauf hingewiesen, dass in einem Land, wo Menschen über Jahrzehnte hinweg Immobilien bauen, sie pflegen und vererbt bekommen, was schon zu einem wichtigen Teil ihrer Mentalität geworden ist, eine Anhebung der Immobiliensteuer ein Akt der Aggression gegen die eigenen Bürger wäre. Besonders wenn man bedenkt, dass die Vermietung von Häusern und Wohnungen an der Meeresküste für viele ihre Haupteinkommensquelle ist.

Die Aussage des Kroaten Zivo Grancaric aus der Stadt Zadar sagt viel über die Zustände in dem Land aus: „Das ist die ungerechteste Art und Weise, Geld einzutreiben. In Europa sind es reiche Menschen, die Immobilien besitzen. Bei uns sind es die Armen.“

Die Steuer auf Mieteinnahmen soll 2018 fast um das Dreifache erhöht werden. Auf den ersten Blick ist nichts Schreckliches daran: Kroatien ist hinsichtlich der Löhne einer der Spitzenreiter in der Region – im Juli 2017 lag der monatliche Durchschnittslohn bei 800 Euro. Doch muss man bedenken, dass dort die Preise von Lebens- und Hygienemitteln 30 bis 110 Prozent höher sind als in Deutschland.

Ein einfacher Mensch in Kroatien sieht laut Perner keine Vorteile in der EU-Mitgliedschaft: „Wenn Sie einen einfachen Menschen fragen, welchen Vorteil der EU-Beitritt hatte, wird er sagen: Einen Vorteil gibt es nur für diejenigen, die von hier schnellstmöglich weglaufen wollen. Also wenn beispielsweise Serbien in die EU kommt, dann wird es den Serben leichter sein, ihr Land zu verlassen. Mit einem anderen Vorteil ist nicht zu rechnen.“

In Kroatien gibt es zudem ein interessantes Paradox. Einerseits gehört das Land genau wie Griechenland, Spanien, Zypern und Italien zu dem sogenannten „Club der Arbeitslosen“ der EU. Andererseits gibt es dort einen katastrophalen Arbeitskräftemangel, und zwar in fast jedem Bereich. Dies hängt damit zusammen, dass mit dem EU-Beitritt die Türen für Arbeitnehmer aus den Balkan-Nachbarländern wie etwa für Bosnier geschlossen wurden. Bosnier waren früher in Bereichen des Landese wie Tourismus und Schiffbau aktiv beschäftigt. Hinzu kommen die Arbeitnehmer aus anderen EU-Ländern, die einfach nicht nach Kroatien ziehen wollen – man wird weniger bezahlt und die Zustände sind schlechter. Und die kroatischen Bürger, die froh darüber sind, dass ihr Land nun in der EU ist, wollen ihre Heimat schnell verlassen.