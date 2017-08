Polen pocht auf sein Recht auf Reparationen seitens Deutschlands

„Polen spricht von Gerechtigkeit. Polen spricht davon, was erfüllt werden soll. Wir sind Opfer des Zweiten Weltkriegs. Wir sind Opfer, die keinen Schadensersatz bekommen haben“, sagte Szydlo bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

© AFP 2017/ PAWEL KULA Polen fordern Billionen von Russen und Deutschen - Was werden sie bekommen?

Die heutige Debatte über Reparationen sei eine Erinnerung an die Gerechtigkeit und an das, was Polen gehöre. „Wenn es um die Stimmen geht, die diese Position kritisieren und eine andere Meinung vertreten, so sollten sie sich vor allem die Geschichte anschauen und sich daran erinnern, was auf dem polnischen Boden während des Zweiten Weltkriegs passierte.“

In letzter Zeit ist in Polen die Diskussion über Reparationen seitens Deutschlands neu entflammt. So hatte zuvor Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), betont, Polen habe niemals auf Reparationszahlungen verzichtet.