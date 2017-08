Die Ukraine hat laut dem Chef des Krim-Ausschusses für auswärtige Beziehungen, Saur Smirnow, keine Möglichkeit, um die Halbinsel in ihren Zuständigkeitsbereich zurückzubringen, da deren Bewohner die endgültige Wahl zugunsten ihrer historischen Heimat – Russlands – getroffen haben. So kommentierte er Poroschenkos Erklärung, die Krim zurückzuholen.

„Es gibt keinerlei Wege, um die Krim in den Bestand der Ukraine zurückzubringen. Der Weg der Krim wurde bereits endgültig bei einem Referendum im Jahr 2014 bestimmt. Das ist ein Weg zurück nach Russland“, sagte Smirnow am Donnerstag gegenüber RIA Novosti.

Ihm zufolge sollten die ukrainischen Behörden jetzt nicht daran denken, wie man fremde Territorien zurückholen könnte, sondern daran, wie die territoriale Integrität ihres Landes innerhalb der jetzigen Grenzen beizubehalten ist.

„Sie müssen daran denken, wie der Zerfall des eigenen Landes von innen heraus zu verhindern ist, wozu Poroschenkos Politik an und für sich führt“, betonte Smirnow.

© AP Photo/ Emilio Morenatti Poroschenko erhofft sich durch EU-Visafreiheit die Rückkehr der Krim und des Donbass

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko erklärt, Kiew sei bereit, eine mögliche Militäroffensive auf seine Stellungen im Osten des Landes abzuwehren, halte sich aber nach wie vor an einen politisch-rechtlichen Weg zur Rückkehr des Donbass und der Krim.

Im März 2014 war die Krim wieder Russland beigetreten, nachdem die Bevölkerung der Schwarzmeerhalbinsel in einem Referendum mehrheitlich dafür gestimmt hatte. Der Anlass für das Referendum war der Februar-Umsturz in der Ukraine, den die meisten Krim-Bewohner nicht anerkannten. Die Regierung in Kiew betrachtet die Krim weiter als ukrainisches Gebiet.