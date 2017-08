Neue Trump-Strategie: Warum sie Afghanistans Ex-Präsident ablehnt

„Ich trete entschieden gegen die neue Afghanistan-Strategie der USA ein, da sie den nationalen Interessen des Landes widerspricht“, so Karsai gegenüber der Zeitung.

Die Idee eines aktiveren Einsatzes privater Militärunternehmen in Afghanistan hat laut Karsai keine Perspektive. Er vermutet, dass dies den Konflikt im Lande lediglich verlängern könne.

„Ich trete entschieden gegen eine verstärkte Rolle privater Militärunternehmen in der amerikanischen Afghanistan-Kampagne ein. Das verletzt die nationale Souveränität und die Verfassung, verlängert den Konflikt und verstärkt das Blutvergießen in Afghanistan. Der Einsatz privater Militärunternehmen ist ein anti-afghanisches Projekt“, sagte der Ex-Präsident des Landes.

Donald Trump hatte am Montag seine Afghanistan-Strategie verkündet. Es hieß, dass die Befugnisse des US-Militärs in Afghanistan für den Kampf gegen den Terrorismus erweitert werden sollen. Zudem erklärte Trump, die Vereinigten Staaten würden fortan nicht mehr die zahlenmäßige Stärke der an Einsätzen gegen die Terroristen teilnehmenden Truppen und auch nicht mehr ihre militärischen Pläne bekannt geben. Einen schnellen Abzug aus Afghanistan betrachtet Trump als unannehmbar. Was die Regelung der inneren Krise in diesem Land betrifft, so müssten ihm zufolge beim Aufbau des künftigen friedlichen Afghanistans die Behörden des Landes und sein Volk, nicht aber die USA die wichtigste Rolle spielen, welche nun nicht mehr „die Demokratie“ im Ausland „aufbauen“ würden.