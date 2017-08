So reagierte Ljaschko auf Poroschenkos jüngste Äußerung, dass die Ukraine auf einer „breiten Euro-Atlantischen Autobahn“ in die EU reise. Laut dem Chef der Radikalen Partei fährt Kiew eindeutig nicht in einem Auto.

„Wir reisen wirklich auf einer Autobahn, aber auf einer Chaise, der Mähren vorgespannt sind. Die Politik von Präsident Poroschenko entfernt uns von den Eurostandards“, so der Politiker.

Dabei betonte er, dass der Lebensstandard der Ukrainer immer noch nicht gestiegen sei. Außerdem riet Ljaschko Poroschenko, weniger Zeit in seinem Büro zu verbringen und mehr zu den Menschen zu gehen.