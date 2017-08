Syrische Armee erobert Hameema auf dem Weg nach Deir ez-Zor - VIDEO

Die Truppen seien gleichzeitig aus drei Richtungen in die Stadt vorgerückt, teilte ein Major der syrischen Armee in einem Sputnik-Gespräch mit. „Am Stadtrand gab es heftige Gefechte. Der IS attackierte uns mit Selbstmordattentätern und setzte mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge ein, um eine Befreiung der Stadt zu verhindern.“ Doch die lockere Bebauung in Hameema habe den Befreiern in die Hand gespielt.

Die Einnahme Hameemas macht den syrischen Truppen den Weg Richtung Abu Kamal und Mayadeen frei. Diese beiden Ortschaften an der Grenze zum Irak werden noch immer von der Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) kontrolliert.