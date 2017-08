Nach „Affront“: Ungarn ruft Botschafter aus den Niederlanden zurück

Nach den jüngsten Äußerungen des niederländischen Diplomaten in Budapest beruft Ungarn nun seinen Botschafter aus den Niederlanden vorübergehend ab. Das teilte die ungarische Regierung am Freitag auf ihrer Webseite unter Verweis auf Außenminister Peter Szijjarto mit.

„Ungarn wird seinen in den Niederlanden akkreditierten Botschafter auf unbegrenzte Zeit beraten, bis dahin werden die Kontakte zwischen beiden Ländern auf Botschafterebene ruhen“, sagte Szijjarto.

Die Beziehungen würden nur auf Geschäftsträgerebene weitergeführt.

© AFP 2017/ Attila Kisbenedek Ungarn bringt Flüchtlinge ohne Verfahren außer Landes

Der Agentur AFP zufolge hat der scheidende niederländische Botschafter in Ungarn, Gajus Scheltema, am Donnerstag in einem Interview mit der Wochenzeitung „168 Ora“ der ungarischen Regierung vorgeworfen, die dem islamischen Terrorismus ähnlichen Taktiken genutzt zu haben. Die ungarische Regierung würde „nach demselben Prinzip Feindbilder kreieren wie die Globalisierungsverlierer und religiösen Fanatiker“, sagte er.

Szijjarto soll diese Erklärung scharf kritisiert und erklärt haben, der niederländische Diplomat würde auf keinerlei Ebene empfangen, bis die niederländische Regierung diese Äußerung nicht geklärt hat. Das gelte auch für den neuen Botschafter des Landes.

Im Jahr 2016 hatte sich Ungarn geweigert, Flüchtlinge gemäß der von der EU für jedes Mitgliedsland festgelegten Quote aufzunehmen. Zudem ließ die Regierung einen Grenzzaun errichten, um sich vor den Migranten, die aus den Nachbarstaaten kommen, abzuschirmen.