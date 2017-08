Auslöser der Katar-Blockade: Türkei nimmt fünf vermeintliche Hacker fest

© REUTERS/ TIMA Katar und Iran söhnen sich offiziell aus

„Die türkische Seite hat uns informiert, dass fünf Menschen festgenommen worden sind, die in den Hackerangriff verwickelt waren“, so al-Musi am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Justizminister. „Die Strafverfolgungsbehörden in Katar arbeiten mit den türkischen Behörden zusammen, um diesen Fall aufzuarbeiten“, so der Generalstaatsanwalt weiter. Nähere Details zur Herkunft der Verdächtigen nannte er nicht.

Ende Mai war auf der Webseite der staatlichen katarischen Nachrichtenagentur eine angebliche Rede von Emir Hamad Al-Thani aufgetaucht, in der er die arabischen Nachbarländer kritisierte und den Iran lobte. Daraufhin hatten vier arabische Länder ihre Beziehungen zu Katar abgebrochen. Der Emir hatte die Rede als Falschmeldung zurückgewiesen und Hacker dahinter vermutet.