Trumps endgültiger Beschluss: US-Armee wird transgenderfrei

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat eine Direktive unterzeichnet, die die Aufnahme von Transgendern in die US-Armee verbietet, verlautete am Freitag aus dem Weißen Haus. Was mit den etwa 7000 Transgender-Menschen geschieht, die bereits im Militär dienen, überlässt Trump Verteidigungsminister Jim Mattis.