Entspannung in Grenzregion Doklam: Indien und China ziehen Truppen ab

Indien und China haben sich nach einer zwei Monate anhaltenden Konfrontation in der Grenzregion Doklam auf einen „beschleunigten“ Truppenabzug geeinigt. Das teilte das indische Außenministerium am Montag mit.

© AFP 2017/ Diptendu Dutta „Hühnerhals” treibt Indien und China zu No-Return-Point

Der Mitteilung aus Neu Delhi zufolge gab es zwischen beiden Staaten in den letzten Wochen diplomatische Kontakte, um die Situation zu klären. „Ein beschleunigter Abzug der Truppen in der Konfrontationsregion in Doklam ist abstimmt worden, und er dauert an“, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums.

Seit Juni gibt es Spannungen zwischen China und Indien in der Doklam-Hochebene. Das Gebiet befindet sich im indisch-bhutanisch-chinesischen Dreiländereck. Auslöser war der Bau einer Straße in der umstrittenen Region durch China. Die chinesische Volksarmee hatte sie in den vergangenen Wochen in Richtung indischer Grenze verlängert. Die indische Führung schickte daraufhin Truppen in das Gebiet, um den Straßenausbau zu verhindern.

Das chinesische Außenministerium erklärte später, das Gebiet, wo die Straße gebaut wird, sei wieder unter der Kontrolle der chinesischen Truppen. China hatte Indien mehrmals aufgerufen, seine Truppen vom chinesischen Territorium abzuziehen und keine Spannungen zu provozieren.