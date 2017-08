Syrien: Aktivisten melden Raketenangriff aus Türkei – zehn Verletzte

Die türkische Armee soll am Mittwoch Wohngebiete in Nordsyrien mit Raketen beschossen haben. Augenzeugen berichten von mindestens zehn verletzten Zivilisten.

„Wohnviertel der Stadt Afrin wurden heute von der Türkei aus mit Raketen angegriffen“, teilte der örtliche Kurdenpolitiker Rezan Hedu in einem Sputnik-Gespräch mit. „Zehn Menschen wurden dabei verletzt, darunter ein elfjähriges Mädchen.“ Zudem seien mehrere Wohnhäuser stark beschädigt worden.

Der Angriff habe während der traditionellen Einkaufszeit vor dem wichtigen islamischen Opferfest Kurban Bayrami begonnen, sagte Hedu. Nach seinen Worten hat die türkische Artillerie in diesem Jahr Afrin schon mehrmals beschossen. Der heutige Angriff sei aber der heftigste gewesen.

Eine Stellungnahme der türkischen Seite liegt nicht vor. In Afrin, das seit 2012 von Kurdenmilizen kontrolliert wird, halten sich neben der Stammbevölkerung Zehntausende Flüchtlinge auf. Die Regierung in Ankara betrachtet die Kurdenmilizen als Ableger der PKK, der „Arbeiterpartei von Kurdistan“, die in der Türkei als terroristisch verboten ist.