USA wollen Russlands diplomatische Objekte verkauft bekommen – Sacharowa

Die USA erwarten, dass Russland seine diplomatischen Objekte in dem Land an sie verkauft, teilte die Sprecherin des russischen Außenamtes, Maria Sacharowa, unter Berufung auf das US-Außenministerium mit.

„Es ist kaum zu glauben, offiziell hat man uns durch das US-Außenministerium nicht nur angedeutet, sondern direkt gesagt: Sie erwarten, dass wir diese Objekte an den amerikanischen Staat verkaufen“, sagte Sacharowa dem russischen TV-Sender „Rossija 1“.

Außerdem teilten US-Vertreter ihr zufolge mit, dass die russische Seite mit ihrem diplomatischen Eigentum „nichts anfangen könne“.

„Der große Staat, der die Rolle eines Weltpolizisten spielen will, beschäftigt sich selbst mit einer totalen Gesetzlosigkeit“, so die russische Außenamtssprecherin.

Mehr zum Thema: „Höllische Clownerie“: Sacharowa zu Durchsuchungen russischer Vertretungen in USA

Am vergangenen Donnerstag hatte das US-Außenministerium mitgeteilt, dass Russland aufgefordert wird, bis zum 2. September sein Generalkonsulat in San Francisco sowie eine Kanzlei in Washington DC und die Konsularabteilung in New York City zu schließen. Diese Entscheidung sei eine Reaktion auf die Ausweisung von 700 US-Diplomaten aus Russland Ende Juli. In der Pressemitteilung wird dieser Schritt der russischen Regierung als „unangebrachte und für die Beziehungen schädliche“ Aktion bezeichnet.

Das russische Außenministerium hat die Entscheidung Washingtons bereits als groben Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichnet. Moskau behalte sich das Recht vor, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.