Xi will gemeinsam mit Putin Frieden schützen

„China ist bereit, mit Russland zusammenzuarbeiten, um die beiderseitigen Beziehungen auf ein noch höheres Niveau zu heben, die Entwicklung von einander zu fördern und mit allen Kräften den internationalen und regionalen Frieden und die Stabilität zu schützen“, sagte Xi.

© Sputnik/ TASS/ Pool/ Mikhail Metzel Russland und China: Gemeinsam die koreanische Halbinsel denuklearisieren

Moskau und Peking sollen demzufolge das bereits hohe Niveau des gegenseitigen politischen Vertrauens, die gegenseitige Unterstützung sowie die strategische Zusammenarbeit weiter stärken.

Der chinesische Staatschef betonte die Notwendigkeit, die Projekte der gegenseitigen Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Atom und Aviation zu verwirklichen sowie die Verbindung zwischen dem wirtschaftlichen Gürtel der Seidenstraße und der Eurasischen Wirtschaftsunion aktiv zu fördern.

Am Sonntag hatten sich das chinesische Staatsoberhauptes Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin in der Stadt Xiamen getroffen. Der russische Präsident war in der chinesischen Stadt eingetroffen, um am diesjährigen Gipfel der BRICS-Staaten teilzunehmen.