„Unter der UdSSR lebte Lettland besser“

Lettland lebte in der Sowjetzeit besser, als nach dem Wiederaufbau der Unabhängigkeit, sagte der ehemalige Abgeordnete des Europäischen Parlaments Alfred Rubiks in einem Interview mit dem Portal vesti.lv.

„Wenn wir die Lettische Republik mit dem sowjetischen Lettland vergleichen, ist der Rückgang schrecklich. Was tatsächlich zeigt, dass das Land nicht in Ordnung ist, ist der Rückgang der Bevölkerung“, so Rubiks.

© Sputnik/ Ilja Pitaljow

Als Lettland die UdSSR verließ, zählte es 2,6 Millionen Einwohner gegenüber den derzeit weniger als zwei Millionen. Die Bürger emigrieren in die reicheren EU-Länder, und es können in 50 Jahren gar keine Letten mehr im Land sein, behauptete der Politiker unter Berufung auf demografische Studien.

„Wir haben nicht nur die Bevölkerung, sondern auch alle führenden Betriebe verloren. Das heißt, dass wir keine wirkliche Wirtschaft mehr haben. Ich ziehe eine eindeutige Schlussfolgerung: Für die meisten Bürger ist das Leben schlechter geworden“, schloss Rubiks.

Lettland befindet sich laut Eurostat auf dem zweiten Platz nach Litauen unter den EU-Ländern, deren Bevölkerung sich 2016 am meisten reduzierte.