Uno-Vollversammlung: Ukraine plant „viele Überraschungen“ für Russland

Ihm zufolge gibt es eine Reihe von Initiativen, die dem „ehemaligen strategischen Partner“ der Ukraine vorerst nicht offengelegt würden.

„Dennoch müssen sie (Russland – Anm. d. Red.) sicher sein, dass auf ihrem Wege viele Überraschungen sein werden“, sagte Jeltschenko.

© AFP 2017/ PHIL MOORE Blauhelme im Donbass: Kiew legt Uno eigenen Resolutionsentwurf vor

„Ich kann nur sagen, dass es viele Fragen gibt. Die Generalversammlung besitzt sechs Hauptausschüsse, die die Bereiche Wirtschaft, Menschenrechte, Völkerrecht und Informationen umfassen. In jenem davon kann man viele Aspekte finden, die Moskau entweder verletzt oder einfach nicht erfüllt. Natürlich wird dies alles Russlands Aggression gegen die Ukraine betreffen“, erläuterte er.

Zudem brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Ukraine bei der für den 16. Oktober in New York anberaumten Wahl zum UN-Menschenrechtsrat in dieses Gremium gewählt und dann mehrere Fragen in Bezug auf die Krim sowie den Donbass im Kontext der Menschenrechte aufwerfen werde.

Die jährliche Tagung der UN-Vollversammlung beginnt am 12. September in New York.