Erdogan: Türkei und Russland haben keinerlei Differenzen zu Syrien

Derzeit laufe der Prozess in der Deeskalationszone in Idlib „genauso, wie wir es mit Russland vereinbart haben“, sagte Erdogan laut der Zeitung. „Diesbezüglich haben wir keinerlei Differenzen mit Russland. Auch während des Treffens mit dem Iran gab es keine Widersprüche.“

Erdogan zufolge werden „die gesunden Verhandlungen auf dem Gipfel in Astana“ fortgesetzt.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Syrien: Lawrow nennt Details der vierten Deeskalationszone in Idlib

Das sechste internationale Treffen zu Syrien findet am 14. und 15. September in der kasachischen Hauptstadt Astana statt. Die Teilnehmer des Treffens beraten über Dokumente, in denen es um die weitere Deeskalation in Syrien geht.

Die Delegation Russlands wird vom Sonderbeauftragen des russischen Präsidenten, Alexander Lawrentjew, geleitet. Die syrische Regierungsdelegation reist unter Leitung des syrischen UN-Botschafters Baschar al-Dschafari nach Astana. Am Treffen soll zudem der Berater des US-Außenministers, David Satterfield, als Beobachter teilnehmen.

Es wird u.a. erwartet, dass die Verhandlungspartner eine gemeinsame Erklärung zu Minenräumarbeiten für historische Denkmäler in Syrien abgeben.