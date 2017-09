Katalonien: Bürgermeister von über 700 Städten marschieren für Unabhängigkeit

In Barcelona hat am Samstag eine Demonstration stattgefunden, in deren Zuge die Teilnehmer die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien gefordert haben. Unter den Demonstranten waren die Bürgermeister von über 700 katalonischen Städten. Dies berichtet die russische Online-Zeitung „Iswestija“.

Der Ministerpräsident der Region Katalonien, Carles Puigdemont, dankte den Bürgermeistern für ihre Unterstützung trotz der Drohungen seitens der spanischen Staatsanwaltschaft

Der Politiker hob hervor, man solle „die Katalanen nicht unterschätzen“.

Am 1. Oktober soll in Katalonien ein Unabhängigkeitsreferendum stattfinden – die Region will sich schon lange von Spanien loslösen. Ein entsprechendes Gesetz unterzeichnete Puigdemont am 7. September.

Nach Angaben von Meinungsumfragen ist die Mehrheit der Bürger ganz Spaniens gegen die Durchführung des Referendums.

© Sputnik/ Vitaliy Podvitskiy Katalonien macht Ernst: Parlament verabschiedet „Referendumsgesetz“

Zuvor hatte das russische Nachrichtenportal iz.ru berichtet, dass die spanischen Behörden „entschlossene Maßnahmen“ ergreifen wollen, sollte Katalonien einseitig seine Unabhängigkeit verkünden.