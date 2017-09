„Wir haben Amerikaner gewarnt“: Russland reagiert auf US-Vorwürfe zu Syrien

Das Kommando der russischen Luftwaffe hat die amerikanische Seite über seine Operation im syrischen Deir ez-Zor im Voraus in Kenntnis gesetzt. Dies teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag mit.

© AFP 2017/ Delil Souleiman Moskau zu neuen US-Vorwürfen zu Schlägen gegen syrische Opposition

Damit kommentierte er die Vorwürfe der US-geführten Koalition, wonach bei einem Angriff der russischen Luftstreitkräfte Kämpfer der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) verletzt worden sein sollen. Zuvor hatte eine kurdische Quelle gegenüber der Agentur RIA Novosti gesagt, dass sechs SDF-Mitglieder bei einem Luftschlag syrischer Kampfflugzeuge verletzt worden seien.

Die russische Luftwaffe greife nur vorher ausgekundschaftete und über mehrere Kanäle bestätigte Ziele in den von der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS, auch Daesh) kontrollierten Gebieten an, betonte Konaschenkow.

„In erster Linie werden Stellungen der Terroristen vernichtet, von denen aus ein massiver Beschuss auf die syrischen Truppen geführt wird“, so der Sprecher.

In den letzten Tagen habe es keinerlei Aufklärungsdaten über jegliche Zusammenstöße zwischen dem IS und den bewaffneten Vertretern einer „dritten Seite“ gegeben. Daher sei es unklar, so der Sprecher, wie oppositionelle Kämpfer und Militärberater der internationalen Koalition die IS-Gebiete unbehelligt betreten konnten. Diese Frage müssten die Vertreter der internationalen Koalition selbst beantworten.

Die US-geführte internationale Anti-IS-Koalition hatte zuvor Russland vorgeworfen, die SDF-Stellungen östlich des Euphrat-Flusses unweit von Deir ez-Zor in der Nacht auf Samstag angegriffen und Angehörige der US-Koalitionspartner verletzt zu haben.

Die syrische Regierungsarmee hatte am 5. September mit Unterstützung der russischen Luftwaffe die Blockade von Deir ez-Zor durchbrochen. Die Stadt war mehr als drei Jahre lang von den Terroristen belagert gewesen. Das russische Verteidigungsministerium sprach in diesem Zusammenhang von dem wichtigsten Sieg über den IS seit drei Jahren.