Irakisches Oberstes Gericht setzt Referendum zu Kurdistan-Unabhängigkeit aus – Medien

Das Oberste Gericht des Iraks hat am Montag die Volksabstimmung über die Unabhängigkeit in Irakisch-Kurdistan vorerst ausgesetzt. Das teilte die Gerichtspressestelle mit.

Die Vorbereitung des für den 25. September geplanten Referendums solle gestoppt werden, bis das Gericht Klagen geprüft habe, wonach das Referendum verfassungswidrig sei, hieß es.

© AFP 2017/ Delil Souleiman Kurden-Referendum kann Anlass für Kriegserklärung werden - türkischer Politiker

Das Parlament der Kurdenregion hat am Freitag nach einer zweijährigen Pause seine Arbeit wiederaufgenommen und gegen den Willen der irakischen Zentralregierung ein Referendum für kommenden Montag angesetzt.

Das irakische Kurdistan ist ein kurdisches Staatsgebilde im Irak und hat laut der Verfassung des Landes den Status einer Autonomie (was teilweise an den Status eines Mitglieds einer Konföderation erinnert) und ist de facto zur Hälfte unabhängig. Die Macht in dieser Region befindet sich in den Händen der Demokratischen Partei Kurdistans (PDK) mit dem Präsidenten Masud Barzani an der Spitze.