Streit um Katalonien-Referendum: Madrid lässt noch 100.000 Werbebooklets konfiszieren

Die spanische Zivilgarde hat am Montagmorgen in Barcelona 100.000 Druckschriften beschlagnahmt, die dem geplanten “Unabhängigkeitsreferendum“ in der autonomen Region Katalonien gewidmet sind. Die Werbematerialien waren in der Druckerei Enquadernacions Rovira de Sabadell entdeckt worden.

Wie die Agentur Europa Press unter Berufung auf die Druckerei meldet, hatten die Ordnungshüter um 07.00 Uhr MESZ das Gebäude betreten und es zwei Stunden später mit den konfiszierten Werbeschriften verlassen.

Zuvor war berichtet worden, dass die Zivilgarde in Katalonien insgesamt 1,3 Millionen verschiedene Werbematerialien für das „Unabhängigkeitsreferendum“ sichergestellt habe, das die Behörden dieser autonomen Region am 1. Oktober durchführen wollen.

Katalonien: Bürgermeister von über 700 Städten marschieren für Unabhängigkeit

Am Samstag waren bei einer Durchsuchung der Druckerei ZUKOY in der Stadt Sant Adria de Besos (Provinz Barcelona) Platten für die Herstellung von Werbematerialien entdeckt worden. Am Freitag waren in einer Druckerei in L‘Hospitalet (Provinz Barcelona) bereits 100.000 Werbeplakate beschlagnahmt worden.

Das Verfassungsgericht Spaniens hat die Geltung aller Dokumente zur Abstimmung beim „Unabhängigkeitsreferendum“ ausgesetzt, die in der Vorwoche von der Regierung und dem Parlament Kataloniens angenommen worden waren.