„Washington und Kiew sind an der Fortsetzung des Kriegs im Donbass interessiert, sie sehen keine andere Lösung außer der militärischen“, sagte Zekow gegenüber der Agentur RIA Novosti. Für den ukrainischen Präsident Petro Poroschenko sei das eine Möglichkeit, im Amt zu bleiben.

Der Abgeordnete betonte, dass der Unwillen der ukrainischen Behörden und ihrer amerikanischen Schutzherren, den Verhandlungsweg, den Weg zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu gehen, inzwischen für alle offensichtlich werde. „Für die USA ist der Konflikt im Donbass genauso von Vorteil wie für Kiew. Die Amerikaner sind ihrerseits an der Aufrechterhaltung des Instabilitätsherdes neben Russland, der so genannten Pufferzone an der Grenze zu Russland, vertreten durch die Ukraine, interessiert“, so der Senator.

© AFP 2017/ Evgeniy Maloletka Donezk: Poroschenkos Idee von Friedenstruppen wird Konflikt im Donbass einfrieren

Er erinnerte daran, dass Russland die Stationierung von UN-Friedenstruppen an der Trennlinie zwischen den Konfliktparteien im Donbass vorgeschlagen habe, um den Beschuss zu stoppen und den Verhandlungsprozess endlich in Gang zu bringen. Die Ukrainer schlagen ihrerseits jedoch vor, Friedenstruppen im Südosten des Landes bis hin zu Russlands Grenze zu stationieren. „Es gibt aber keinen Krieg mit Russland, wozu also Friedenstruppen?“, fragte Zekow rhetorisch und ergänzte: „Wenn man uns als ‚Friedenspartei‘ bezeichnen kann, so stellen die Amerikaner und ihre Verbündeten die ‚Kriegspartei‘ dar.“

Die gleiche Situation könne man derzeit auch in Syrien beobachten, setzte der Abgeordnete fort, wo sich Russland um die Friedensregelung und den politischen Dialog bemühe, während die USA an der Fortsetzung des Kriegs und somit an der Stärkung ihres Einflusses in der Region und dem Zerfall Syriens interessiert seien.