Spanien blockiert Seiten über Abspaltung von Katalonien

Als erstes ist unter die Blockierung die vor kurzem geöffnete Seite referendum.cat geraten. Mit deren Hilfe konnte jeder Bürger in Katalonien die Adresse seines Wahllokals herausfinden sowie einen Stimmzettel für ein Referendum über die Selbstbestimmung der autonomen Region ausdrucken.

© Sputnik/ Maria Kalahorra Barcelona: Zehntausende Katalanen auf der Straße gegen Zentralregierung und Polizei

Laut Medien verpflichtet Madrid darüber hinaus allen Internet-Anbietern im Land gerichtlich, auch andere Seiten über die Unabhängigkeit Kataloniens zu blockieren. Die Behörden Spaniens beschlossen dies kurz nachdem sie rund zehn Millionen Stimmzettel für das Katalonien -Referendum konfisziert hatten.

Zuvor war berichtet worden, dass die spanische Polizei am Mittwochmorgen mehrere katalanische Regionalregierungsstellen durchsucht hatte. Dabei wurden mindestens zwölf Personen festgenommen. Daraufhin gingen Tausende empörte Demonstranten auf die Straßen. Sie fordern von der spanischen Zentralregierung, am Unabhängigkeitsreferendum teilnehmen zu können.

© REUTERS/ Albert Gea Streit um Unabhängigkeitsreferendum: Madrid will Barcelona verklagen

Am Mittwoch war es der Nachrichtenagentur AFP zufolge vor dem Außenministerium in Barcelona zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen. In der Hauptstadt Kataloniens kam es zu großen Protesten gegen das Vorgehen der spanischen Behörden. Am Donnerstagmorgen wurde von rund 40 000 Teilnehmenden an einer Protestaktion neben dem Gebäude des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen der Regionalregierung berichtet.

Das Referendum ist für den 1. Oktober geplant. Das Verfassungsgericht Spaniens hat es für illegal erklärt. Am Donnerstagabend versammelten sich Tausende Protestierende vor dem Obersten Gerichtshof Kataloniens in Barcelona.