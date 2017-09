Moskau: Tod von russischem General in Syrien ist Preis für Heuchelei der USA

Der Tod des russischen Generals in Syrien ist der Preis, den Russland wegen der Heuchelei der USA bei der Krise-Regelung in der Region hat zahlen müssen. Dies sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Montag.

„Der Tod des russischen Kommandeurs ist der Preis, die Zahlung in Blut für die Heuchelei der US-Politik in Syrien“, sagte der Diplomat gegenüber Journalisten.

© Sputnik/ Sergej Krassnoukhow Russischer General in Syrien getötet - Der letzte Tag

Am vergangenen Sonntag hatte das russische Verteidigungsministerium den Tod des Generalleutnants Valeri Assapow , der eine Gruppe russischer Militärberater in Syrien leitete, gemeldet. Der hochrangige Militär war demnach in der Nähe von Deir ez-Zor bei einem Minenwerferbeschuss durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ums Leben gekommen.

Zuvor hatte die russische Behörde Luftbilder von IS-Positionen nördlich der syrischen Stadt Deir ez-Zor veröffentlicht, auf denen deutlich Kampfgerät der US-Sondereinheiten zu sehen ist.