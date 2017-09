Kurdistan verspricht Bagdad Trennungsprozess auf Eis zu legen

Laut dem Portal hat Barzani am Donnerstag einen Brief an den Vizepräsidenten des Iraks, Ayad Allawi, geschickt, in dem er sich zur Zusammenarbeit mit den offiziellen irakischen Behörden bereit erklärt.

© REUTERS/ Thaier Al-Sudani Warum Kosovo sich nicht als Beispiel für Kurdistan eignet

Er beabsichtige, die sich vertiefende Krise zwischen Bagdad und Erbil, dem Sitz der Regierung der Autonomen Region Kurdistan , aufzuhalten.

In dem Brief brachte Barzani seine Bereitschaft zum Ausdruck, zwei Jahre zu warten, in denen ein konstruktiver nationaler Dialog beginnen müsse, der alle entstandenen Probleme lösen könne. Darüber hinaus hoffe Barzani auf eine Partnerschaft zwischen Bagdad und Erbil, bei der „die Zukunft der beiden Völker“ gebaut werde.

Seinen Angaben nach sollen die umstrittenen Gebiete zwischen Bagdad und Erbil, einschließlich der ölreichen Provinz Kirkuk, den Artikel 140 der irakischen Verfassung befolgen.

„Ihr Aufruf zu einem Dialog für die Lösung der strittigen Fragen und der Verzicht auf ein bedrohliches und unflexibles Verhalten ist das, wozu wir seit Beginn der Krise aufgerufen haben“, zitiert das Portal den Politiker.

© Sputnik/ Dmitrij Winogradow Kurdistan will nicht mehr irakisch sein

Am Montag hatte beim Referendum über die Unabhängigkeit des irakischen Kurdistans eine überwältigende Mehrheit mit 92,7 Prozent der Wahlberechtigten für die Selbstständigkeit der Region gestimmt. Die irakische Regierung hält das Referendum für verfassungswidrig.