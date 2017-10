Nato-Flieger betreibt Aufklärung an russischen Grenzen im Kaliningrad Gebiet

Ein Flugzeug für Radar-Frühwarnung des Nato-Kommandos E-3A AWACS hat einen Aufklärungsflug in der Nähe des russischen Gebiets Kaliningrad und der Westgrenze Weißrusslands unternommen. Dies berichtet der russische TV-Sender „Swesda“ (tvzvezda).

Der Aufklärungsflieger ist vom Luftstützpunkt F 7 Såtenäs bei der Stadt Lidköping in Schweden gestartet, dann bewegte er sich lange südlich des Gebiets Kaliningrad und westlich des weißrussischen Gebiets Grodno. Allerdings befand er sich dabei im polnischen Luftraum.

Derselbe Flieger habe auch zuvor schon Aufklärung an den Grenzen Russlands betrieben. Darüber hinaus seien in dieser Woche in der Nähe des russischen Luftraumes zwei Aufklärungsflieger der britischen Luftwaffe gesichtet worden.