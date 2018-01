Spaniens König Felipe bezeichnet Katalonien-Referendum als illegal

Spaniens König Felipe hat am Dienstag das jüngste Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien als illegal bezeichnet.

„Wir sind Zeugen der illegalen Handlungen der Generalitat de Catalunya geworden“, sagte der König in einer Fernsehansprache.

Durch das Referendum bedrohe die Region die wirtschaftliche und soziale Stabilität in Katalonien sowie im ganzen Land, fügte er hinzu. Dabei hätten die Wähler versucht, die Einheit Spaniens und die nationale Souveränität zu brechen.

© AFP 2017/ Tiziana Fabi Nach Abstimmung in Katalonien: Auch Venetien will ein Referendum – bis Ende Oktober

Am vergangenen Sonntag hatte in Katalonien ein umstrittenes Unabhängigkeitsreferendum stattgefunden. Das spanische Verfassungsgericht hatte am Tag zuvor das Referendum verboten und die Polizei angewiesen, alle Orte, an denen es stattfinden sollte, abzuriegeln, um die Abstimmung zu unterbinden.

Am Tag des Referendums tauchten im Netz zahlreiche Videos und Bilder auf, die das brutale Vorgehen der Polizei zeigten. Die spanischen Beamten zerrten Wähler an den Haaren aus Wahllokalen, schlugen mit Knüppeln auf Frauen und Männer ein, setzten Gummi-Geschosse gegen Demonstranten ein. Hunderte Menschen wurden bei Zusammenstößen mit der Polizei verletzt.