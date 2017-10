"Seine Tage sind gezählt": Wer ersetzt Tillerson? – Medien

Die Beziehungen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und dem Außenminister Rex Tillerson haben einen neuen Tiefpunkt erreicht, wie der TV-Sender CNN unter Berufung auf Quellen in der US-Administration und diplomatischen Kreisen berichtet.

„Mehr als Dutzende Quellen in der Administration und in den diplomatischen Kreisen beschreiben die Beziehungen zwischen Tillerson und Trump als auf einen neuen Tiefpunkt gefallen“, so der TV-Sender.

Sie konnten demnach nicht so enge Beziehungen entwickeln, wie Trump sie zu anderen Mitgliedern des Kabinetts hat.

Tillerson als Chef der Russland-Sanktionen - Moskau reagiert

Zudem wird präzisiert, dass der amerikanische Außenminister seinen Freunden zuvor mitgeteilt habe, dass er plane, „mindestens ein Jahr“ sein Amt zu verwalten, aber wegen des Ärgers über das Vorgehen seines Chefs sei er bereit, auf die bisherigen Pläne zu verzichten.

Laut dem CNN wird vermutet, dass die Tage von Tillerson als US-Außenminister gezählt sind.

Gleichzeitig schreibt das Portal „Axios“ unter Berufung auf Quellen, dass der CIA-Chef Mike Pompeo Tillerson ersetzen und neuer US-Außenminister werden könne, falls Tillerson den Rücktritt einreiche.