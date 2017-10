Syrien: Russische Luftwaffe vernichtet terroristischen Befehlstand und 80 Kämpfer

In den letzten Tagen konzentrierte sich demnach die russische Luftwaffe auf die Vernichtung der Verstärkungen der Kämpfer der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) mit einer großen Zahl von ausländischen Söldnern, die aus dem Irak in den Bezirk der Ortschaft Abu Kamal an der syrisch-irakischen Grenze kommen.

Laut Konaschenkow konnte die russische militärische Aufklärung in Syrien innerhalb einer Woche terroristische Befehlsstände bei Abu Kamal, Routen durch die Stadt al-Mayadin und weiter zu dem südlichen Rande der Stadt Deir ez-Zor entdecken.

„Bei Mayadin wurde ein Befehlstand der Terroristen vernichtet und etwa 80 Kämpfer getötet, darunter auch neun Nordkaukasier. Dort wurden auch 18 Geländewagen mit großkalibrigen Waffen und drei Munitionslager vernichtet“, heißt es aus dem russischen Verteidigungsministerium.

Südlich von Deir ez-Zor wurden ihm zufolge durch einen Luftangriff mehr als 60 ausländische Kämpfer getötet, die aus den GUS-Ländern, Tunesien und Ägypten stammen. Außerdem seien zwölf Geländewagen mit schweren Waffen vernichtet worden.

Außerdem hätten die russischen Luftstreitkräfte bei Abu Kamal circa 40 Terroristen aus Tadschikistan und dem Irak getötet und sieben terroristische Geländewagen vernichtet.