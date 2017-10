Trumps Wünsche an neuen US-Botschafter in Russland

US-Präsident Donald Trump hat sich mit dem neuen amerikanischen Botschafter in Russland, Jon Huntsman, getroffen, um ihm Erfolg bei seiner Arbeit an dem Wiederaufbau der russisch-amerikanischen Beziehungen zu wünschen. Das berichtet die Zeitung „The Hill“ unter Berufung auf eine offizielle Erklärung des Weißen Hauses.

Trump hat sich demnach mit Huntsman, und seiner Ehefrau Mary Kaye getroffen, um ihnen alles Gute „bei der Repräsentation der USA und bei der Arbeit an der Verbesserung der Beziehungen zu Russland“ zu wünschen.

Zuvor hatte der neue US-Botschafter in Russland mitgeteilt, dass er während seiner Amtszeit an der Wiederherstellung des Vertrauens zwischen Moskau und Washington sowie an der Stärkung der bilateralen Beziehungen arbeiten wolle.

Trump hatte Huntsman am 18. Juli 2017 als neuen US-Botschafter in Russland nominiert.