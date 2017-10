Doris Schröder-Köpf zu Rosneft-Job des Altkanzlers: Freundschaft liegt ihm am Herzen

„Ich weiß, dass ihm eine unzerstörbare Freundschaft zwischen Russland und Deutschland sehr am Herzen liegt", betonte sie in einem „Spiegel"-Interview. „Er hat immer in langen Linien gelebt und gearbeitet. Ganz anders als die jetzige Kanzlerin, die mal für und mal gegen Atomausstieg, mal für mal gegen Flüchtlinge ist."

„Er bleibt — auch und gerade was Russland angeht — sich und seiner Politik treu", fügte sie hinzu. „Das mag auch an der unglaublichen Herzenswärme liegen, mit der wir in Russland aufgenommen wurden. In einem Land, auf dessen Boden Deutsche so unvorstellbares Leid angerichtet haben."

Doris Schröder-Köpf, die sich momentan mitten im Wahlkampf in Niedersachsen befindet, stellte fest: „Die Sozialdemokratie hat eigentlich immer die Position des Wandels durch Annäherung vertreten, wie sie Gerhard Schröder lebt — eine Politik des Gesprächeführens, des Austausches. Das war übrigens auch die Haltung, die Hans-Dietrich Genscher bis zu seinem Tod für den Umgang mit Russland empfohlen hat."