Saudischer Außenminister von Russlands Beitrag zu westlicher Zivilisation entzückt

„Ich habe mich immer für Russland interessiert. <…> Die Talente ihrer Menschen in Wissenschaft, Kunst, Musik, ihr Beitrag zur abendländischen Zivilisation haben mich immer entzückt. Ich habe darüber viele Bücher gelesen“, sagte al-Dschubeir in einem Interview für den russischen Fernsehsender Rossija 24.

© AFP 2017/ Khaled Desouki Baldige Aufhebung der Russland-Sanktionen möglich - saudisches Außenministerium

Er verwies auf die Wichtigkeit des kulturellen Austausches zwischen den Ländern und lud russische Touristen nach Saudi-Arabien ein. „Wir entwickeln den Tourismus in kultur-historischen Objekten. Ich hoffe, dass Touristen aus Russland kommen, um zu beobachten, was wir in diesem Bereich tun“, so der Außenminister.

Mehr zum Thema: Moskau-Besuch des saudischen Königs als Signal an sunnitische Welt

Al-Dschubeir gehört der Delegation des saudischen Königs Salman ibn Abd al-Aziz in Russland an, der am 4. Oktober als erster saudischer Monarch nach Russland gekommen ist. Der historische Besuch geht am 8. Oktober zu Ende.