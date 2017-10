Pentagon appelliert an Russland: Unnötigen Konflikt verhindern

„Wir rufen das Regime (die syrische Regierung – Anm. d. Red.) und Russland dazu auf, die Bemühungen auf den IS zu konzentrieren und einen unnötigen Konflikt, der von dieser Mission ablenkt und zur weiteren Instabilität in Syrien verhilft, zu verhindern“, so der Sprecher.

Die USA streben demzufolge weiter nach einer „erfolgreichen Verhinderung von Konflikten während aller Operationen“, seien aber bereit, „zum Selbstschutz der Truppen der USA und der Verbündeten zu reagieren“.

Früher hatte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, gesagt, dass die Grenze zwischen Syrien und Jordanien nahe dem US-Stützpunkt in At-Tanf sich in ein hundert Kilometer langes Schwarzes Loch verwandelt habe, von dem aus Abteilungen der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) ihre Attacken führen würden.