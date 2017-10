Türkei will Beziehungen zu Deutschland verbessern – Medien

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat in einem Interview für „Spiegel-Online“ seine Bereitschaft erklärt, an der Normalisierung der Beziehungen zu Deutschland zu arbeiten.

„Es gibt keinen Grund für Probleme zwischen Deutschland und der Türkei“, sagte der Minister.

© REUTERS/ Kai Pfaffenbach Berlin soll 80-Millionen-Euro-Zahlung an Ankara planen

Zwischen Ankara und Berlin habe es Kontroversen gegeben, meistens wegen des Referendums, das im April 2017 stattgefunden und zu Änderungen in der türkischen Verfassung geführt hatte, die den Übergang von einem parlamentarischen Regierungssystem zu einem Präsidialsystem vorsehen.

Ankara mochte es laut Cavusoglu nicht, dass Deutschland es Politikern aus der türkischen Regierung verboten hatte, während der Vorbereitung zum Referendum aufzutreten. Die Türkei hofft aber, dass sich das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei unter der neuen Bundesregierung normalisiert.

„Wenn ihr einen Schritt auf uns zugeht, gehen wir zwei auf euch zu“, zitiert der „Spiegel“ den Politiker.

Mehr zum Thema: Erdogan: Europäische Staatschefs fürchten eine starke Türkei

Im Laufe des letzten Jahres ist es zu einer deutlichen Verschlechterung der Beziehungen zwischen Ankara und Berlin gekommen. Nach dem gescheiterten Militärputsch vom Juli 2016 fand im April dieses Jahres in der Türkei ein Verfassungsreferendum statt, aus dem die Anhänger des Übergangs von der parlamentarischen zur präsidialen Regierungsform als Sieger hervorgingen. Das Referendum wurde in Deutschland heftig kritisiert. Erdogan wurde vorgeworfen, die Demokratie in der Türkei abschaffen zu wollen.

Dem folgten Auftrittsverbote für türkische Politiker in Deutschland auf der einen Seite sowie Besuchsverbote für Bundestagsabgeordnete bei den deutschen Soldaten im türkischen Konya auf der anderen.