„Iran finanziert Nordkorea“ – Trump

„Ich bin davon überzeugt, dass sie (der Iran) Nordkorea finanzieren. Sie handeln mit Nordkorea. Sie machen Geschäfte mit Nordkorea, was absolut unzulässig ist“, so Trump im Gespräch mit TBN.

© AFP 2017/ Behrouz Mehri USA provozieren Iran zu Ausstieg aus Atom-Deal

Teherans Taten „untergraben den Geist" des Atom-Abkommens, so Trump weiter. Er versprach in der nächsten Zukunft Entscheidungen bezüglich der weiteren Erfüllung der US-Verpflichtungen im Rahmen des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) bekannt zu geben.

Der Iran sei „ein schlechter Spieler“, den man angemessen behandeln solle, fügte Trump hinzu.