Tillerson „hasst“ US-Botschafterin bei Uno – „The New Yorker“

US-Außenminister Rex Tillerson „hasst“ die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley wegen ihrer aktiven Tätigkeit in der Uno in Bezug auf die Nordkorea-Krise. Das schreibt die US-Zeitschrift „The New Yorker“ unter Berufung auf Quellen in der US-Administration.

Demnach gilt Haley heute als die effektivste Diplomatin in den USA in Bezug auf die Nordkorea-Krise. In den vergangenen Monaten hatte der UN-Sicherheitsrat dank ihrer aktiven Tätigkeit einstimmig die Sanktionen gegen Nordkorea verschärft. Diese Erfolge haben laut „ The New Yorker “ Tillerson und Haley entzweit.

„Nikki schafft es“, so die Quelle von „The New Yorker“. „Rex hasst sie, er hasst sie furchtbar.“