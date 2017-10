Macron kommt zum Petersburger Wirtschaftsforum – Medien

Paris hat die Einladung Moskaus an Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron zum Petersburger Wirtschaftsforum angenommen, berichtet die russische Zeitung „Kommersant“ unter Berufung auf eigene Quellen. Die Veranstaltung findet im Mai 2018 statt.

Macron der Wundertäter - Russland liegt auf dem Mond

Der Zeitung zufolge hatte der russische Staatschef Wladimir Putin schon im Mai dieses Jahres bei einem Treffen in Versailles seinem französischen Amtskollegen die Einladung überreicht.

Laut diplomatischen Quellen in Paris hat Frankreich bereits Putins Einladung angenommen. Offiziell werde es dies jedoch noch nicht verkünden. Wie eine Quelle der Zeitung erläuterte, wolle sich Paris vor der Präsidentschaftswahl in Russland nicht beeilen.

In Moskau sei man der Meinung, so „Kommersant“, dass die Teilnahme Macrons am Petersburger Wirtschaftsforum zur Verbesserung der Beziehungen zur EU beitragen werde.