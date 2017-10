Medwedew: Zerschlagung des IS erfordert Vereinigung aller Staaten

„Für alle Staaten ist es an der Zeit, die Ambitionen und Meinungsverschiedenheiten beiseite zu schieben und sich zur Zerschlagung des IS (Islamischer Staat, auch Daesh) und der übrigen extremistischen Gruppierungen zusammenzuschließen, welche ohne Übertreibung die menschliche Zivilisation herausgefordert haben“, betonte Medwedew.

Wie der Regierungschef sagte, sei die Verbreitung des Terrorismus tatsächlich eine globale Herausforderung. „Ihr kann man nur gemeinsam widerstehen. Koordiniert, bei Vereinigung aller möglichen Kräfte. Und das wiederum gestützt auf das Völkerrecht“, sagte er.