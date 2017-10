Erdogan: Westen unterstützt IS und Al-Qaida

Die westlichen Länder unterstützen solche terroristischen Gruppierungen wie Daesh (auch IS, Islamischer Staat), Al-Qaida sowie die in der Türkei verbotene Arbeiterpartei Kurdistans und Organisationen des islamischen Predigers Fethullah Gülen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Sonntag.