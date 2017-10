Merkel gibt bekannt: Jamaika-Sondierungen beginnen nächste Woche

Die Sondierungsgespräche von Union, FDP und Grünen sollen am Mittwoch kommender Woche beginnen, wie dpa am Montag meldet.

© AFP 2017/ John MACDOUGALL Jamaika-Koalition: Merkel kündigt Verhandlungen mit FDP und Grünen an

Die Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition sollen am Mittwoch kommender Woche beginnen, gab CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel bekannt. Für den 18. Oktober, eigentlich nach der Landtagswahl in Niedersachsen, sind Beratungen zwischen Union und FDP sowie zwischen Union und Grünen geplant, hieß es Unionskreisen. Am Donnerstag darauf sollen laut dpa Beratungen von FDP und Grünen stattfinden. Am Freitag schließlich sollten CDU, CSU, FDP und Grüne erstmals gemeinsam in großer Runde sprechen.

Die Landtagswahl in Niedersachsen wird am 15. Oktober 2017 stattfinden. Laut der jüngsten ZDF-Umfrage liegen die SPD und die CDU mit je 33 Prozent gleichauf.

Bei der Bundestagswahl am 24. September erreichte die Union 33 Prozent. Die SPD kam landesweit auf 20,5 Prozent. Drittstärkste Kraft wurde die AfD mit 12,6 Prozent – sie ist erstmals ins Parlament eingezogen. Dahinter kommen FDP mit 10,7 Prozent, die „Die Linke“ mit 9,2 Prozent und Bündnis 90/Die Grünen mit 8,9 Prozent.