Gibt es noch Kunden? Politologe offenbart, an wen USA ihre Waffen in Zukunft liefern

Die USA entwickelten dem Experten zufolge ein solches System in Syrien, bei dem die Verbündeten der westlichen Koalition zwar unterstützt würden, aber auch gewährleistet sei, dass die Waffen, darunter auch moderne Waffentypen, den Terroristen in die Hände fallen würden.

„Dabei wurden die Waffenlieferungen an die Opposition chaotisch, aus politischen Gründen durchgeführt, deren Ziel es war, die legitime Regierung in Syrien zu stürzen. Und deswegen hatte man keine Ahnung, an wen und was geliefert wurde“, so der Experte.

„Im Endeffekt kamen diese Waffen auf den internationalen Markt, und ich meine, dass viele an die syrische Opposition gelieferte Waffen nun auch in Afrika, Asien und Europa auftauchen können“, sagte er weiter.

Dabei betonte Jewstafjew, dass die Lieferung der US-Waffen an Terrorgruppierungen in Syrien zweckgebunden gewesen sei.

„Ich bin der Auffassung, dass die aufgetauchten Informationen nur die Spitze des Eisbergs sind. In dem Maße, wie die syrischen Truppen mit Unterstützung unserer Luft- und Weltraumstreitkräfte in Syrien weiter vordringen und Enklaven der Terrormiliz Daesh (auch,Islamischer Staatʻ, IS) durchkämmen, werden immer mehr solche Tatsachen (dass US-Waffen in terroristische Hände gelangt sind – Anm. d. Red.) auftauchen“, sagte er weiter.

„Was die Änderungen angeht, die dank den Erfolgen der syrischen Armee und der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte möglich sind, bin ich der Meinung, dass Waffenlieferungen in einem solchen Volumen wie zuvor höchstwahrscheinlich nicht mehr erfolgen können“. Einzelne solche Partien seien nicht ausgeschlossen, aber bald werde es in Syrien niemanden mehr geben, an den die USA umfangreiche Waffenlieferungen tätigen könnten.

Zuvor hatte der Chef der Hauptverwaltung Operatives der syrischen Armee, Divisionsgeneral Ali al-Ali, mitgeteilt, dass die USA ihre Waffen an Terroristen in Syrien lieferten. Der General verwies darauf, dass die meisten Waffen, die die syrischen Radikalen bekommen, im Rahmen des Pentagon-Hilfsprogramms für die US-Verbündeten von den amerikanischen Verteidigungsunternehmen Chemring und Orbital ATK gekauft würden. Ali erläuterte, dass die Waffen auf dem Seeweg in den Nahen Osten geliefert und dann durch von den Regierungstruppen nicht kontrollierte Grenzabschnitte nach Syrien transportiert würden.