Schrott-Armada: Militärexperten vergleichen US-Flotte mit japanischen Autos

„Ein Flugzeugträger dient 45 bis 50 Jahre, ein Kreuzer oder Zerstörer 35 bis 40. Also werden die USA in den kommenden Jahren massenweise Kreuzer der Ticonderoga-Klasse abschreiben müssen, die noch im letzten Jahrhundert in Dienst gestellt wurden. Diese Schiffe sind die Plattform für den Raketenschild ‚Aegis‘ – das angeblich beste mobile Raketenabwehrsystem der Welt“, sagt Maxim Schepowalenko, ehemaliger Kapitän zur See der russischen Marine.

Er vergleicht die amerikanischen Kreuzer mit japanischen Autos. Natürlich könnten sie repariert und generalüberholt werden , „aber irgendwann kommt der Tag, wenn es kostensparender ist, das alte Stück loszuwerden und ein neues zu beschaffen“.

Man beachte dabei, sagt der Experte, dass „die Baukosten einer einzigen Technikeinheit für die Marine nur ein Drittel der Gesamtkosten ausmachen. Die restlichen 70 Prozent gehen für den Betrieb und die Instandhaltung drauf“, erläutert der Fachmann. Die Dienstzeit der Ticonderoga zu verlängern, sei deshalb einfach nur sinnlos.

Auch das Fachportal „Defense News“ stellt fest: Bis 2020 werde die US-Marine erheblich geschwächt sein, weil mehr als ein Drittel ihrer Schiffe das Ende der Dienstzeit erreiche.

„In den nächsten zwei Jahren werden die Kreuzer der Mobile Bay und der Bunker Hill-Klasse 35 Jahre alt und deshalb außer Dienst gestellt. Bis 2026 verliert die US-Navy weitere elf Kreuzer. Die Vereinigten Staaten werden entweder ihre Flotte modernisieren oder die alten Schiffe reparieren müssen, obwohl ihr Zustand jetzt schon unbefriedigend ist.“

Das kann wohl auch über die Ticonderoga-Kreuzer gesagt werden. „Sie waren von Anfang an eine misslungene Schiffsklasse. Wegen eines Konstruktionsfehlers war ihre Seetauglichkeit deutlich eingeschränkt. Damit sie sich mehr oder weniger frei auf hoher See bewegen konnten, musste bei den Kreuzern der Kiel nachträglich mit Blei beschwert werden. Ansonsten hätten sie nicht mal den Atlantik überqueren können. Als erfolgreiche Plattform für das Aegis-System kamen sie vorerst auch gar nicht in Frage“, kommentierte der Marine-Experte Dmitri Litowkin.

Derzeit sind rund 100 Schiffe in den Aegis-Raketenschild eingebunden. Dieses System empfängt und koordiniert Daten mehrerer Schiffe und Flugzeuge, um anhand dieser Informationen Ziele zu definieren und Start-Befehle an die Raketen-Plattformen abzugeben.

Die Kreuzer der Ticonderoga-Klasse wurden seit den Achtzigerjahren gebaut und waren von Anfang an als Träger für Abfangraketen ausgelegt. Diese Flugkörper können – durch das Aegis-System geleitet – Ziele im Umkreis von 500 Kilometern in einer Höhe bis über der Erdatmosphäre bekämpfen. Außerdem ist jeder dieser Kreuzer mit 26 Tomahawk-Raketen bewaffnet, die jeweils mit einem Atomsprengkopf bestückt werden können. 22 dieser Kreuzer stehen heute im Dienst der US-Navy.

„In den USA herrscht immer wieder große Aufregung wegen angeblich katastrophaler Zustände in der Luftwaffe, Armee und Marine. Seine Wirkung verfehlt dieses ganze Getrommel sicherlich nicht: Auch diesmal werden der Senat und der Kongress beim Verteidigungsetat, der ohnehin riesig ist, nochmal nachlegen“, sagt der Ex-Kapitän Schepowalenko. „Aber die Vereinigten Staaten leben ja seit Langem schon auf Pump.“