Lawrow-Tillerson-Telefonat: Diplomatisches Eigentum und Syrien im Mittelpunkt

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat mit seinem amerikanischen Amtskollegen Rex Tillerson in einem Telefongespräch die Situation um das russische diplomatische Eigentum in den USA sowie die politische Regelung der Syrien-Krise besprochen.

„Lawrow betonte nochmals die Forderung nach der Rückgabe der gesetzwidrig beschlagnahmten Objekte des russischen diplomatischen Eigentums und unterstrich, dass sich Russland das Recht auf eine Verhandlung vor Gericht und auf Gegenmaßnahmen vorbehalte“, heißt es in einer Pressemitteilung des russischen Außenministeriums.

Außerdem besprachen beide Außenminister das Funktionieren der Deeskalationszonen in Syrien und die politische Regelung der Krise in diesem Land. Laut dem russischen Außenminister ist es nötig, die Terrormilizen in Syrien kompromisslos zu bekämpfen und dabei die territoriale Integrität Syriens nicht zu verletzen.