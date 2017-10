Syrien: Russische Luftwaffe vernichtet wirtschaftliche IS-Infrastruktur - Moskau

„Die russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte haben die wirtschaftliche Infrastruktur des IS in Syrien zerstört und werden jegliche Versuche zur Wiederaufnahme der Förderung und des illegalen Verkaufs von Kohlenwasserstoffen durch Terroristen zunichtemachen. Der IS hat in Syrien keine Finanzierungsquellen mehr für den Kauf von Waffen bzw. Munition und für die Anwerbung von Söldnern“, sagte Konaschenkow.

Er betonte dabei, dass sich das vom IS kontrollierte Territorium im westlichen Teil des Iraks vergrößere.

„Im West-Irak, aus dem die terroristischen Verstärkungen am östlichen Euphrat-Ufer eintreffen, nämlich dort, wo die russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte nicht agieren, wird das vom IS kontrollierte Territorium immer größer, welches ohnedies um ein Vielfaches größer als das in Syrien ist“, fügte Konaschenkow hinzu.