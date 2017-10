Gefahr in Verzug: Europa könnte Geduld mit Kiew verlieren – Medien

Ein Problemfall, wenn nicht gar ein Störenfried – so wird die Kiewer Regierung in Europa zunehmend gesehen, wie die Zeitung „Die Welt“ schreibt. Doch das Blatt warnt Europa davor, eine Verständigung mit Russland zu suchen, und mahnt stattdessen zum Verständnis für das ukrainische Regime.

Die Ukraine schaffe es kaum noch in die Schlagzeilen, bedauert „Die Welt“ – die Aufmerksamkeit werde von Nordkorea, Katalonien oder den Waffengesetzen in den USA vereinnahmt.

Dabei haben sich Kiews Probleme nicht in Luft aufgelöst: Der Krieg im Osten des Landes dauere an, „und es spitzen sich Auseinandersetzungen über den weiteren Weg der Ukraine zu, deren Ausgang nicht nur für ihre eigene, sondern auch für die Zukunft ganz Europas entscheidend sein könnte“, so die Zeitung.

Unter Druck gerät das ukrainische Regime nicht nur von außen.

„Auch innenpolitisch wird die Kritik an dem verlangsamten Reformtempo im Land immer lauter“, schreibt „Die Welt“.

Vor allem die Zivilgesellschaft beklagt laut dem Blatt, dass Präsident Poroschenko „dringend nötige Veränderungen“ verschleppe und torpediere, „um klammheimlich die oligarchische Herrschaft zu restaurieren und sich dabei selbst zu bereichern“. Poroschenko zögere, „einen von den Justizstrukturen unabhängigen Anti-Korruptionsgerichtshof zu installieren“.

Den innenpolitischen wie internationalen Druck auf das Kiewer Regime hält die Zeitung dabei für „dringend geboten“. Doch solle die Kritik als Anreiz dazu dienen, die Ukraine enger in die EU einzubinden, rät das Blatt.

Denn die Kiewer Regierung habe ja auch Erfolge erzielt, lobt „Die Welt“: Allein dass die Ukraine „ihre Staatsfinanzen saniert hat und wieder ein – wenn auch bescheidenes – Wirtschaftswachstum verzeichnet, ist eine bedeutende Leistung“.

Und auch gegen den Mangel an Demokratie in der Ukraine weiß die Zeitung einen Rat: Geduld!

„Niemand durfte erwarten, dass aus der Ukraine in nur drei Jahren eine westlich-demokratische Mustergesellschaft wird.“

Dass in Europa indes der Wunsch wachse, „sich baldmöglichst wieder mit Russland zu arrangieren“, dafür hat „Die Welt“ offensichtlich wenig Verständnis. Die Kritiker würden die Verhältnisse in der Ukraine schlechter reden als die Lage tatsächlich sei. Dies diene doch nur der psychologischen Vorbereitung auf die Verständigung mit Russland.

Offenkundig hält die deutsche Zeitung das Vorgehen der USA für den richtigeren Weg: Washington habe ja seine Unterstützung für die Ukraine – „wider anderslautenden Befürchtungen“ – noch verstärkt und der US-Kongress habe die Sanktionen gegen Moskau verschärft.

Alles andere wäre aus Sicht der Zeitung wohl ein Skandal.