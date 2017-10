Angebot abgelehnt: Kein zweiter russischer Militärstützpunkt in Kirgisien

Trotz des Angebots aus Bischkek hat Russland laut Vize-Außenminister Grigori Karassin vorerst nicht vor, einen zweiten Militärstützpunkt in Kirgisien zu bauen. Der bestehende Stützpunkt Kant im Norden der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik reiche aus, um sich den aktuellen Herausforderungen zu stellen.

„Anders als andere Staaten setzt sich Russland nicht das Ziel, die ganze Welt mit eigenen Basen zu überschwemmen“, sagte Karassin. "Wir sind nicht auf Quantität aus."

© Sputnik/ Wladimir Pirogow Zentralasien: Russland verhandelt über zweiten Stützpunkt auf dem Pulverfass

Trotz des Angebots aus der kirgisischen Regierung halte Russland den Bau eines weiteren Stützpunkts in dem Land nicht für zweckmäßig. Denn der Stützpunkt Kant und die russische Basis im benachbarten Tadschikistan reichen durchaus aus, „um sowohl die bestehenden als auch die potenziellen Bedrohungen in der Region abzuwehren“, sagte der Diplomat. Sie seien in der Lage, die Sicherheit der Russischen Föderation und ihrer Verbündeten zu gewährleisten.

Statt neue zu errichten, wolle Russland, so Karassin, die bestehenden Stützpunkte modernisieren und die Kampfbereitschaft des dortigen Personals erhöhen.